Aber woran liegt das überhaupt, dass wir auf dem Wasser treiben können? Das liegt am sogenannten Auftrieb. An der Stelle, wo du schwimmst, verdrängst du das Wasser. Das will aber wieder dorthin zurück und drängt mit Kraft von unten gegen deinen Körper.

Ist die Kraft des Auftriebs größer als das Gewicht eines Gegenstands, schwimmt er oben. Das kennst du vielleicht von einem Korken. Sind die Kräfte gleich, schwebt der Gegenstand an der Wasseroberfläche. Ist der Auftrieb größer, sinkt er. Die Form des Gegenstands spielt dabei auch noch eine Rolle.