Wusstest du, dass Lachse in ihrem Leben weite Strecken schwimmen? Das machen sie, um an bestimmten Orten ihren Laich abzulegen, also ihre Eier. Das nennt man auch laichen. Dafür kommen sie zum Beispiel in den Rhein. Danach machen sich die Fische wieder auf den Weg zurück in den Atlantik.