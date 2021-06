Die Feuerwehr rückte mit mehreren großen Wagen aus. Polizisten halfen mit einem Helikopter aus der Luft. Mehr als 40 Leute waren am Wochenende im Einsatz, um einen Waldbrand im Bundesland Brandenburg zu löschen. Bei Bötzow in der Nähe von Berlin brannte eine große Fläche. Auch an anderen Orten in Deutschland entstanden in den vergangenen Tagen Waldbrände.