Alle Teams wurden dafür in Gruppen eingeteilt. Die deutschen Fußballerinnen sind in Gruppe H. Für sie geht es am Samstag los. Dann treten sie gegen Bulgarien an. Am Dienstag folgt ein Spiel gegen Serbien. Ein Jahr lang versuchen die sechs Mannschaften der Gruppe, möglichst viele Punkte zu sammeln. Wer am Ende die Gruppe anführt, darf auf jeden Fall zum großen WM-Turnier!

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sagt: "Die Spielerinnen sind hoch motiviert und hochprofessionell." Sie findet, dass ihr Fußball-Team viel Unterstützung von den Fans bekommen sollte.