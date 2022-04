Am Osterwochenende sind einige Tausend Menschen auf die Straße gegangen, um für Frieden zu demonstrieren. Sie forderten auf der Kundgebung, dass Deutschland keine Waffen in die Ukraine schicken soll. Der Sprecher Kristian Golla befürchtet: "Wenn man Waffen in das Kriegsgebiet Ukraine liefert, verlängert man den Krieg damit vielleicht?" Die Bewegung will, dass es einen Waffenstillstand und Verhandlungen gibt im Krieg in der Ukraine.

Das wollen auch andere. Sie schließen aber nicht aus, dass es Waffen braucht, um den Krieg zu stoppen. Der Politiker Robert Habeck sagte etwa: Wer sich in schwerer Not verteidigen müsse, müsse auch mit Waffen unterstützt werden. Andere Politiker stimmten ihm zu. Und auch auf einer weiteren Demonstration in Berlin forderten die Menschen Waffenlieferungen an die Ukraine.