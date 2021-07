Die Erde wird wärmer und wärmer und wärmer. Wir stecken mitten drin im Klimawandel. Wie kann man ihn bloß aufhalten? Darüber denken zum Beispiel Menschen nach, die für die Europäische Union arbeiten, kurz die EU. Zu den 27 EU-Ländern gehört auch Deutschland. Bis zum Jahr 2050 will die EU klimaneutral werden, also nichts mehr zur Erwärmung beitragen. Wie das gehen soll, dazu wurden am Mittwoch eine Menge Vorschläge gemacht. Denen müssen die EU-Länder und das EU-Parlament noch zustimmen. Hier sind einige davon.

AUTOS: Derzeit verbrennen die meisten Autos Benzin oder Diesel. So gelangen klimaschädliche Gase in die Luft. Ab dem Jahr 2035 sollen in der EU nur noch neue Autos verkauft werden, die keine solchen Gase mehr ausstoßen. Das könnten zum Beispiel elektrische Autos sein. Für sie soll es dann überall Tankstellen an allen Autobahnen geben.

INDUSTRIE: Fabriken verbrauchen jede Menge Energie. Um diese Energie zu erzeugen, wird normalerweise klimaschädliche Kohle, Gas oder Öl verbrannt. Dafür braucht man Verschmutzungsrechte der EU. Allerdings soll es nun schnell immer weniger von diesen Rechten geben. So müssen die Firmen sich anstrengen, weniger Energie zu verbrauchen.

ENERGIE: Überhaupt soll Energie wenn möglich klimafreundlich erzeugt werden. Also zum Beispiel aus der Kraft der Sonne, aus Wind oder aus Wasser. Dabei geht es nicht nur um Strom. Sondern auch die Energie für Transport, Heizung, Klimaanlagen und Gebäude soll möglichst schnell klimafreundlich werden.

PRODUKTE: Unternehmen stellen ihre Produkte oft im Ausland her. Dort müssen sie aber teilweise weniger auf den schädlichen Energie-Verbrauch achten. Werden diese Produkte dann in die EU transportiert, soll in Zukunft extra Geld gezahlt werden.

WÄLDER: Bäume holen klimaschädliche Gase aus der Luft. Deswegen sollen die Wälder in der EU besser und größer werden. Ziel ist es, drei Milliarden Bäume zu pflanzen.