Wer hat Zeit, Schülerinnen und Schülern in den Ferien etwas beizubringen? Diese Frage stellen sich gerade eine Menge Schulen, etwa in Bayern. Viele Kinder und Jugendliche haben in der Corona-Zeit Schulstoff verpasst. Wer will, soll das Verpasste deshalb während der Ferien nachholen können. Doch dafür braucht es Menschen, die unterrichten.