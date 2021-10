Was war bloß mit den Fußballern von Bayern los? Nie zuvor hatten sie sich im DFB-Pokal eine so hohe Niederlage eingefangen wie am Mittwoch. Gegner in diesem Wettbewerb war eine andere Mannschaft aus der Bundesliga: Borussia Mönchengladbach. Und die war richtig gut drauf: Fünf Mal trafen die Gladbacher ins Tor der Bayern. Sie kassierten nicht einen einzigen Gegentreffer!