Bei dem Kanister handelt es sich um einen Löschtank. Er ist an eine Pumpe angeschlossen und mit einem Schlauch verbunden. So können Förster kleinere Feuer löschen. Zum Beispiel, wenn sie einen Waldbrand als erstes entdecken. Auch die Feuerwehr rückt bei Bränden im Wald natürlich an.

In diesem Jahr droht in vielen Gegenden wieder Waldbrandgefahr. Der Grund: "Die Trockenheit der vergangenen drei Jahre hat unsere Böden bis in Tiefen von zwei Metern ausgedörrt", sagte eine Expertin. Die Löschtanks auf den Fahrzeugen und Anhängern von Förstern nun helfen.