Diese Marmorkrebse findet man immer häufiger in Seen und Teichen. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Lange Zeit lebten Marmorkrebse nur in Aquarien. Doch immer mehr von ihnen wurden ausgesetzt. Weil sie alleine Kinder bekommen können, reicht ein einzelnes Weibchen in einem See, um den ganzen See mit Krebsen zu bevölkern.

Dabei verdrängen Marmorkrebse auch andere Krebsarten. In Berlin etwa werden die Tiere deshalb gefangen. Im vergangenen Jahr gingen dem Fischer Klaus Hidde mehrere Tausend dieser Krebse ins Netz. Dann verkaufte er sie zum Beispiel an Restaurants. Dort wurden die etwa zwölf Zentimeter großen Tiere den Gästen serviert.