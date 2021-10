Am Wochenende treffen sich etwa 300 der deutschsprachigen Autoren und Autorinnen in der Stadt Erfurt. "WikiCon" heißt so ein Treffen. In Erfurt wollen sie zum Beispiel diskutieren, wie sie mehr Leute zum Mitschreiben bringen können.

Vor allem fehlen dem Online-Lexikon Autorinnen. Die meisten Freiwilligen sind nämlich Männer. Das könnte ein Grund dafür sein, dass viele Wikipedia-Artikel von Männern handeln und nur wenige von Frauen. Nun bemühen sich die Wikipedia-Leute darum, das zu ändern.