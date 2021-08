Die Modellbauer haben dafür so ihre Tricks. Jürgen Landmann verrät sie in Workshops für Kinder. Er hat ein Buddelschiff-Museum in Neuharlingersiel, im Norden von Deutschland. In den Flaschen dort stecken Segelschiffe, U-Boote und sogar die berühmte Titanic. "Da ist richtig viel los in der Flasche", sagt Jürgen Landmann.

Seit 50 Jahren führt er das kleine Museum schon. Jetzt will er aber Schluss machen. "Das ist ein richtig schöner Lebensabschnitt gewesen, der geht nun zu Ende", sagt er. Wer das Museum dann übernimmt, ist noch unklar. "Mein Wunsch wäre es wirklich, dass das Museum in dieser Form erhalten bleibt", sagt Jürgen Landmann.