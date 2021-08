Bei den Olympischen Spielen in Tokio besiegte Aline Rotter-Focken ihre Gegnerin aus den USA und holte damit Gold. "Besser geht es nicht", sagte die Ringerin nach ihrem Kampf. "Es fühlt sich total unreal an. Ich habe jeden Tag meines Lebens in den letzten Jahren dafür gearbeitet und davon geträumt".

Aline Rotter-Focken war als einzige Ringerin aus Deutschland bei den Spielen angetreten. Mit diesem Kampf beendete sie zugleich ihre Laufbahn als Sportlerin.