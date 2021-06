Am Wochenende lief er nach eigenen Angaben 2113,6 vertikale Meter in einer Stunde. Dabei werden die Höhenmeter gezählt, also die Meter, die er beim auf- und abwärts laufen zurücklegt. Fachleute müssen den Rekord noch prüfen, trotzdem freute sich Franz Maier schon über seinen Erfolg. "Es war schwieriger als erwartet", erzählte er. Denn während seines Lauf in der Stadt Heidelberg war es ziemlich warm.