Eine Frau erzählte im Fernsehen, sie habe in einem Schutzkeller gesessen. Drei oder vier Sekunden habe es großen Krach gegeben, dann sei der Tornado schon vorbei gewesen. "Aber als wir dann herauskamen und uns den Schaden ansahen, war es unglaublich, was in diesen drei bis vier Sekunden passiert ist." Ein Politiker erklärte: "Die Verwüstung ist mit nichts zu vergleichen, was ich in meinem Leben gesehen habe, und ich habe Mühe, es in Worte zu fassen."

Ein Tornado kann entstehen, wenn über dem Boden kalte Luft auf warme Luft trifft. Bei einem Tornado dreht sich die Luft ganz schnell um die eigene Achse. Man kann ihn sich vorstellen wie einen extrem schnellen Kreisel.