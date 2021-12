Eine Brosche ist ein Anstecker, den man sich mit einer kleinen Nadel an die Kleidung heften kann. Die Broschen von Adam Wide sehen alle weihnachtlich aus: Kleine Tannenbäume sind etwa dabei, Weihnachtsmann-Figuren oder Glocken.

Der Sammler aus dem Land Großbritannien wohnt in der deutschen Hauptstadt Berlin. Insgesamt hat er fast 8000 Weihnachtsbroschen in seiner Sammlung. Das ist Weltrekord! Dafür sammelt Adam Wide aber auch schon ziemlich lange: Im Jahr 1984 hat er angefangen, also vor 37 Jahren.