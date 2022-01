Der Eisklotz, der an einem Kran hängt, ist echt! Weil in Australien Sommer ist, schmilzt er in der Hitze. Der Platz für die Tänzerin wird also immer kleiner. Aber keine Sorge, sie ist mit Seilen gesichert. Das Ganze ist eine von vielen Aufführungen bei einem Festival. Aber es ist mehr als eine lustige Idee. Die Frau auf dem tauenden Eisberg soll uns an die gefährliche Erwärmung der Erde erinnern.