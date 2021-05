Dabei ging es um ein Flugzeug. Es war am Sonntag in dem Land Belarus in Osteuropa zur Landung gezwungen worden. Die Entscheidung soll der Präsident des Landes, Alexander Lukaschenko, getroffen haben. Ein Bomben-Alarm an Bord stellte sich aber hinterher als falsch heraus. Viele Regierungen sagen: Es ging dem Präsidenten eigentlich um einen seiner Gegner. Der junge Mann saß an Bord des Flugzeuges und wurde nach der Landung in Belarus festgenommen.

Das Flugzeug kam aus Griechenland und sollte eigentlich in Litauen landen. Außerdem gehört es zu einer europäischen Fluglinie. Deshalb sprachen nun auch die Politiker der Europäischen Union (kurz: EU) über das Thema. Zu diesem Zusammenschluss von Ländern gehört Belarus nicht. Die Politiker beschlossen gleich mehrere Strafen gegen Belarus. So dürfen belarussische Flugzeuge nicht mehr über EU-Länder fliegen und auf Flughäfen der EU landen.

Am Dienstag standen dann bei dem Treffen der Politiker der EU auch die Themen Corona und Klima auf dem Programm.