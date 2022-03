Der Instrumentenbauer Götz Rausch zeigt, wie man ein Kotamo zum Klingen bringt. Er streicht mit einer Hand über die Saiten oben, mit der anderen Hand fährt er über die Saiten unter dem Kasten. Die Saiten oben erzeugen ein vibrierendes Summen. Von unten kommen leicht schnarrende Töne.

Herr Rausch erzählt, was er an solchen Instrumenten mag: "Du kannst sie spielen, ohne dafür lange Unterricht nehmen und schaffst damit einen Zugang zur Seele." Seine Instrumente würden zum Beispiel an Musikschulen oder in Kindereinrichtungen verwendet.