Die Sängerin Zoe Wees wird auf der Bühne stehen, Sarah Connor und Joris, die Bands Silbermond und Revolverheld und viele weitere. Was sich anhört wie ein Konzert, ist keines. Es ist eine Friedenskundgebung. Bei der Veranstaltung mit dem Namen "Sound of Peace" (Klang des Friedens) treten am Sonntag zahlreiche Musikerinnen und Musiker in der Hauptstadt Berlin auf. So wollen sie zeigen: Der Krieg im Land Ukraine soll beendet werden!