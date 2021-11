Fünfmal gespielt, fünfmal gewonnen: Für die Fußballer des FC Bayern läuft es in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) super. In dem Wettbewerb spielen sie gegen die besten Mannschaften Europas. Am Dienstagabend gewannen die Bayern gegen Dynamo Kiew aus dem Land Ukraine mit 2:1.