In einem Hotel an der Ostsee besprechen Politikerinnen und Politiker viele Themen, die uns alle etwas angehen.

Seit Donnerstag treffen sich Politikerinnen und Politiker aus sieben Ländern: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und den USA. Sie werden auch die G7 genannt. In diesem Jahr hat Deutschland den Vorsitz. Das bedeutet, dass Deutschland die Vertreterinnen und Vertreter der anderen Länder zu sich einladen kann.

Das Vorsitz-Land setzt auch Schwerpunkte, was besprochen werden soll. Ein ganz großes Thema bei dem aktuellen Treffen ist der Krieg in der Ukraine. Auch geht es um die Situation von anderen Ländern, etwa in Asien und Afrika. Zusätzlich wird der gemeinsame Kampf gegen die Klimakrise beraten. Das alles soll in einem Hotel an der Ostsee besprochen werden.