Ko Phi Phi (dpa) - Braungebänderte Bambushaie gelten Naturschützern zufolge als "fast gefährdet". Das liegt unter anderem daran, dass sie von Fischer gefangen werden und ihr Lebensraum zerstört wird. Sie leben vor allem in Korallenriffen.

An einem Ort in Thailand will man dafür sorgen, dass dort wieder mehr Braungebänderte Bambushaie vor der Küste im Meer schwimmen. Sie werden deswegen auf einer Insel in Aquarien und Wasserbecken gezüchtet. Sind sie etwa neun bis zehn Monate alt, setzt man sie ins Meer.