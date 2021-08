In diesen Bundesländern sollen alle Schulkinder wieder in ihrer Klasse unterrichtet werden. So wie vor den Corona-Problemen wird es aber nicht. "Wir werden mit weiter steigenden Infektionszahlen rechnen müssen und werden deshalb auch noch über Monate hinweg Sicherheitsvorkehrungen brauchen", sagt Heinz-Peter Meidinger. Er ist Chef einer Organisation von Lehrerinnen und Lehrern. Sicherheitsvorkehrungen bedeutet etwa: Masken, Tests und Luftreiniger.

Heinz-Peter Meidinger kritisierte, dass in den Schulferien zu wenig passiert sei. "Wenn wir uns die Luftfilter anschauen, dann stehen wir da nicht so gut da, wie wir stehen könnten", sagte er am Montag. Mit Möglichkeiten für digitalen Unterricht sei es ähnlich.