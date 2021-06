In der Stadt Bremen wollen Leute dem Geruchssinn nun mehr Aufmerksamkeit verschaffen: mit Dufthäusern! Das sind kleine Holzhäuser, die überall in der Stadt verteilt stehen. Man kann sie betreten und dann heißt es schnuppern. Ein Haus riecht etwa nach Popcorn, ein anderes nach Waldboden.

Beim Riechen kann man sich dann selbst Fragen stellen. Etwa: Woran erinnert mich dieser Geruch? Oder: Was rieche ich eigentlich auf dem Weg zur Schule? So eine Frage kann man natürlich nicht nur in Bremen beantworten, sondern auch an anderen Orten.