So soll herausgefunden werden, wie viel Schnee an welchen Orten wegschmilzt. Denn wenn viel Schnee zu Wasser wird, kann es in bestimmten Gegenden zu Hochwasser kommen. Durch die freiwilligen Helfer können sich die Leute besser auf solche Taufluten vorbereiten.

Die Schneebeobachterinnen und Beobachter bekommen für ihren Job eine Sonde zum Messen. Liegen mehr als fünf Zentimeter Schnee, erfassen sie die Tiefe der Schneedecke einmal am Tag. Wichtig ist, dass sie immer an der gleichen Stelle messen. So unterstützen die Freiwilligen die Fachleute vom Landesamt für Umwelt.