Der Schiefe Turm von Pisa ist weltberühmt. Er steht in einer Stadt im Land Italien. Viele Menschen reisen dort hin, um ihn zu sehen. Aber auch in Deutschland stehen es schiefe Türme. Die sind meist weniger bekannt, weil sie kleiner sind. Dann fällt es kaum auf, dass sie sich noch mehr neigen als der Schiefe Turm in Pisa.