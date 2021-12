Dafür sei der Gans beigebracht worden zu schnattern, erzählt Mick Morris Mehnert. "Du kannst etwas sagen und sie reagiert. Wenn Du "husa" sagst, das tschechische Wort für Gans, fängt sie an, Laute zu machen." Diese Bewegungen des Schnabels wurden später benutzt, um es im Film so aussehen zu lassen, als könne die Gans sprechen. Der Film kommt an Heiligabend (16.25 Uhr) im Fernsehen im ZDF.

Der kleinwüchsige Mick Morris Mehnert spielt in dem Märchen-Film einen Zwerg, der wahnsinnig gut kochen kann. Darin trägt er eine riesige Nase, die eine Kräuterhexe ihm angehext hat. Die falsche Nase fand auch der Vogel spannend: "Die Gans hat hier und da mal ein bisschen geknabbert, auch an der Nasenattrappe, während ich mit ihr vor der Kamera sprach", erinnert sich der Schauspieler.

Für die Dreharbeiten hatte die Gans ihren Partner dabei. "Gänse dürfen nicht allein sein, die sind immer in Paaren", sagt Mick Morris Mehnert. Aber der Partner sei etwas eifersüchtig gewesen. "Immer wenn ich die Gans angefasst habe, hört man ihn schreien nach dem Motto: "Fass sie nicht an." Ich bedeutete dem Vogel: "Du kriegst sie wieder."" In den Pausen habe die Gans dann immer bei ihrem Partner gesessen. "Und das ist echt so süß zu sehen, wie Gänse sich lieben, sich gegenseitig säubern, die Hälse verdrehen."