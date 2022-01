Wisente fressen nur Pflanzen und davon am liebsten die großen. Für die Natur kann das hilfreich sein. Die mampfenden Tiere sorgen dafür, dass Flächen nicht zuwuchern. So bekommen auch kleinere Pflanzen am Boden etwas Licht ab.

Wisente waren bei uns mal ausgestorben. Mittlerweile leben die Tiere wieder an verschiedenen Orten in Europa. Auch in der Döberitzer Heide im Bundesland Brandenburg streifen seit einigen Jahren halbwilde Wisente umher und halten die Pflanzen kurz.