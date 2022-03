Es ist der Graffiti-Künstler Saype. Sein Werk heißt übersetzt ungefähr: Welt im Werden oder Welt in Bewegung. Es soll zeigen, wie sich Kinder eine schöne Zukunft vorstellen.

Deshalb sprühte Saype das Bild auch an einen speziellen Ort: Die Rasenfläche gehört zu einem Gebäude der Vereinten Nationen im Land Kenia. Die Vereinten Nationen, kurz UN, sind ein Bündnis fast aller Staaten der Welt. Zu den Zielen der UN gehört, dass Länder Probleme friedlich lösen und etwa Menschen in Not geholfen wird.