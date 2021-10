Manche Leute benutzen die wichtige Nummer aber leider falsch. Das kostet die Polizei dann unnötig Zeit. Darauf wollte sie am Freitag mit einer Aktion aufmerksam machen. Den ganzen Tag postete die Polizei im Internet auf der Plattform Twitter, worum sie sich gerade kümmern muss.

Zum Beispiel rief ein Mann an und tat so, als wäre am Ende der Leitung seine Ehefrau. Das ist kein Notruf! Viel häufiger mussten sich Polizisten und Polizistinnen aber um ernsthafte Sachen kümmern, etwa Unfälle und sogar ausgebüxte Pferde.