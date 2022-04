Endlich wieder raus! Den ganzen Winter verbrachten die Tiere in einem Stall in im Bundesland Niedersachsen. Am Mittwoch durften sie zurück auf die Wiese. Damit begann in dem Bundesland der Weideaustrieb. Die Tiere können nun Gras abrupfen, sich in der Sonne wärmen und die frische Luft schnuppern. Doch das gilt nicht für alle Kühe. Die meisten müssen das ganze Jahr über im Stall bleiben.