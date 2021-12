Der Preis ging in diesem Jahr an Journalisten, weil diese versuchen, die Wahrheit rauszubekommen. Auch machen sie es bekannt, wenn mächtige Leute ihre Macht missbrauchen. Die Leute vom Friedensnobelpreis meinen: "Wir müssen an ihrer Seite stehen und jeden Journalisten in jedem Teil der Welt unterstützen, der für die gleichen Ziele arbeitet." So werde die Meinungsfreiheit verteidigt. Und so bekomme auch der Frieden eine Chance.