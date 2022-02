Mit den Patenschaften möchte sie dem Zoo helfen. Denn wer eine Tierpatenschaft übernimmt, spendet für eine bestimmte Zeit Geld an den Zoo. Damit wird zum Beispiel das Futter bezahlt.

In Zeiten von Corona sind in vielen Zoos mehr Tierpatenschaften abgeschlossen worden. Sie sind eine wichtige Unterstützung. Denn auch Zoos mussten über Monate schließen und nahmen kein Eintrittsgeld ein. Die Tiere mussten natürlich trotzdem versorgt werden, und das kostet Geld. "Der Löwe kann nun mal nicht ins Home-Office gehen", scherzte ein Vertreter von Zoos am Donnerstag.