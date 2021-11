Zwar kommen noch zwei Spiele in der Gruppe. Doch in der Tabelle ihrer Gruppe stehen die Bayern so gut da, dass sie sicher weiterkommen. In der Gruppenphase spielen 32 Mannschaften in acht verschiedenen Gruppen, in jeder Gruppe vier.

Besonders gut lief es am Dienstag für Bayern-Spieler Robert Lewandowski. Es war sein 100. Spiel in der Champions League und er schoss drei Tore. Insgesamt traf er damit 81 Mal in der Champions League. "Ich habe nie geglaubt, dass ich so viele Spiele in der Champions League machen kann - und so viele Tore und Vorlagen", sagte Robert Lewandowski.