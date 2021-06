Tatsächlich sind Rotrückenspinnen nicht die einzigen Spinnen, die Schlangen fressen. Forschende haben etwa 40 Spinnenarten gezählt, die auf diese Reptilien Jagd machen. Meistens erwischen sie die frisch geschlüpften Schlangen, manchmal sind die Tiere aber schon ganz schön lang und viel größer als die Spinnen!

In Deutschland kann man so einen Kampf zwischen Schlange und Spinne aber eher nicht beobachten. Häufiger geschieht so etwas in den Ländern Australien und USA. Bei uns leben in freier Natur keine Spinnen, die Menschen richtig gefährlich werden können.