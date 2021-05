Nun übernimmt Thomas Schaaf erneut das Training der Mannschaft. Er löst den bisherigen Trainer Florian Kohfeldt ab. Dieses Mal geht es aber nicht darum, einen Titel zu gewinnen. Thomas Schaaf soll verhindern, dass Bremen aus der Bundesliga absteigt.

Das Problem ist: Thomas Schaaf hat nicht viel Zeit, die Lage zu verbessern. Am Samstag steht schon der letzte Spieltag der Saison an. Und da braucht Bremen am besten einen Sieg. Allerdings ist der letzte Sieg in der Bundesliga schon mehr als zwei Monate her.

"Das ist natürlich eine riesige Herausforderung", sagte Thomas Schaaf. "Aber wir haben noch alle Möglichkeiten, um in der Liga zu bleiben."