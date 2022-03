In einem großen Nationalpark im Land Indien in Asien gibt es mehr Nashörner als noch vor ein paar Jahren. Das haben Tier-Experten bei einer Nashorn-Zählung herausgefunden. Das ist erfreulich, denn manche Nashorn-Arten sind vom Aussterben bedroht. Nashörner sind nach den Elefanten in Afrika und Asien die drittschwersten Landsäugetiere der Welt.