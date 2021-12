Der Wettbewerb besteht aus vier Springen von vier verschiedenen Sprungschanzen. Am Mittwoch in Oberstdorf erreichte Karl Geiger den fünften Platz. "Ich wollte erstmal dabei sein. Das ist mir gelungen", sagte der Deutsche hinterher. "Es war nicht der einfachste Tag, aber es war ein guter Tag." Auch der Bundestrainer Stefan Horngacher sagte: "Man hat schon gemerkt, dass er sehr angespannt war."

Das nächste Springen steht an diesem Samstag in Garmisch-Partenkirchen an. Dort müssen die Skispringer wieder in zwei Durchgängen möglichst viele Punkte sammeln. Es kommt auf die Weite, aber auch auf die Haltung beim Sprung an.

Das Besondere bei der Vierschanzen-Tournee ist: Im ersten Durchgang treten immer zwei Springer gegeneinander an. Nur die Sieger und die fünf besten Verlierer erreichen den zweiten Durchgang. Wer am Ende der vier Springen die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt die Tournee.