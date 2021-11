In einer Ausstellung zeigen eine Künstlerin und zwei Künstler, was das Spielzeug nachts im Kinderzimmer so anstellen könnte. So wird zum Beispiel im Puppenhaus Musik gemacht oder Motorrad gefahren. An anderer Stelle trägt ein T-Rex ein Spielzeugauto zwischen den Zähnen. Die Ausstellung öffnet am Freitag und ist bis Anfang April zu sehen.