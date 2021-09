Auf diesen Tag haben nicht nur Politikerinnen und Politiker hingefiebert. Viele Menschen warteten in den vergangenen Wochen gespannt auf den Sonntag. Denn es war Wahltag bei der Bundestagswahl. Die Erwachsenen in Deutschland durften entscheiden, welche Parteien und Menschen in den kommenden Jahren das Sagen in Deutschland haben sollen.

Doch auch wenn dieser Tag superwichtig ist: Es geht nach einem Wahltag meist spannend weiter. Denn nur sehr selten ist es so, dass eine Partei genug Stimmen bekommt, um alleine zu regieren. Deshalb geht es häufig darum, mit anderen Bündnisse zu schmieden.

Dafür beginnt in der Regel zuerst die Partei mit den meisten Stimmen mit der Suche: Welche andere Partei hat vielleicht ähnliche Ansichten wie wir? Mit wem könnten wir uns zusammentun?

Das Ziel ist, die Mehrheit von mehreren Hundert Sitzen im Bundestag zusammen zu bekommen. Dazu muss man wissen: Die Stimmen der Erwachsenen bei der Wahl werden in Sitze im Bundestag umgerechnet. Je mehr Menschen eine Partei wählen, desto mehr Sitze bekommt sie und kann damit Mitglieder in den Bundestag schicken.

Der Bundestag stimmt unter anderem über neue Gesetze ab. Bei solchen Abstimmungen ist es deshalb wichtig, dass so ein Bündnis die meisten Sitze hat. Nur so kann es andere überstimmen. Ein Beispiel: Wenn es im Bundestag 800 Sitze geben würde, müsste das Bündnis mindestens 401 Sitze haben, um Entscheidungen durchsetzen zu können.

Wer mit wem gut auskommt und zusammen regieren möchte, entscheidet sich meist nicht so schnell. Erst müssen die Parteien miteinander sprechen und testen: Können wir uns auf wichtige gemeinsame Ziele einigen? Solche Verhandlungen können manchmal wochenlang dauern.