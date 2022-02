Super Bowl wird das Finale in der US-amerikanischen Football-Liga (kurz: NFL) genannt. Dann treten die besten Teams im American Football gegeneinander an. Millionen Menschen weltweit verfolgen dieses Ereignis jedes Jahr.

Die Mannschaft der Los Angeles Rams empfängt die Cincinnati Bengals. Das Spiel findet im US-Staat Kalifornien am Abend statt. Bei uns ist es wegen der Zeitverschiebung dann mitten in der Nacht: Anpfiff ist um 0:30 Uhr am Montagmorgen. Wer sich das Spiel anschauen will, wird also ziemlich müde in die Woche starten.