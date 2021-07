Momiji Nishiya musste in der Disziplin Street (gesprochen: striit) auf einem Parcours mit Hindernissen Tricks zeigen. Das Wort Street ist englisch und bedeutet Straße.

Auch aus Deutschland sind Skater bei Olympia dabei. Die 13-jährige Lilly Stoephasius ist am 4. August dran, der 20-jährige Tyler Edtmayer am 5. August. Sie treten beide in einer Skate-Disziplin namens Park an. Dabei fahren die Skateboarder in einer Art Becken mit kleinen Hügeln und Rampen.