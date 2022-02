Damit kann man es sich auch sparen, die Heizung noch höher zu drehen. So wiederum verbraucht man weniger Energie und schützt das Klima der Erde. Das finden auch junge Leute gut, die in der Stadt Hannover Mode studieren. Sie beteiligten sich deshalb am Sonntag am "Dicke Pulli Tag". Dabei zeigten Models sehr auffällige und warme Klamotten, die die Studierenden entworfen hatten.