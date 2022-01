Auch über diese Tiger weiß Peter Müller Bescheid. Sie stehen in seinem Tigerzuchtbuch. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Das ist wichtig für die Zucht der Raubkatzen in Zoos. In der Natur sind Tiger in vielen Gegenden selten geworden oder sogar vom Aussterben bedroht.

Fachleute der Zoos achten mit dem Buch genau darauf, welche Tiger sich paaren dürfen und welche nicht. Denn wenn die Raubkatzen zu nah miteinander verwandt sind, besteht die Gefahr, dass die Nachkommen krank sein könnten.

Deshalb trägt ein Mann regelmäßig alle Neuigkeiten in dieses internationale Tigerzuchtbuch ein. Die Zoos bekommen so alle Informationen über die einzelnen Tiger. So können sie etwa auch Tiere miteinander tauschen, damit sich die richtigen Paare finden.