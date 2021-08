Bei der Gruppe handelt es sich um die Taliban. Lange wurden sie von der afghanischen Regierung und anderen Ländern bekämpft. Die Taliban haben früher ziemlich brutal in Afghanistan geherrscht. Sie legen ihre Religion, den Islam, sehr streng aus. Frauen genießen bei ihnen zum Beispiel viel weniger Rechte als Männer.

Am Sonntag hieß es: Die Taliban sind sogar schon bis vor die Hauptstadt Kabul vorgerückt. Damit hatten selbst Fachleute noch nicht gerechnet. Ein afghanischer Politiker sprach davon, die Führung des Landes friedlich an die Taliban zu übergeben.

Andere Länder haben trotzdem damit begonnen, ihre Bürger in dem Land in Sicherheit zu bringen. Die deutsche Bundeswehr will am Montag deutsche Bürger mit Flugzeugen aus dem Land holen.