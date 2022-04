Er heißt Elon Musk und ist die reichste Person auf der Welt. Man kennt ihn zum Beispiel als Chef der Firma Tesla, die Elektro-Autos herstellt. Auch auf Twitter ist er sehr aktiv und hat dort eine Menge Fans.

Doch nicht alle finden es gut, was Elon Musk mit der Plattform vorhat. Er will zum Beispiel die Regeln lockern, was man auf Twitter schreiben darf. Eine Organisation für Menschenrechte sagt, dass es dennoch Grenzen geben muss. Es ist zum Beispiel nicht okay, auf der Plattform Hass gegen bestimmte Menschengruppen zu verbreiten oder zu Gewalt aufzurufen. Auch sollten Twitter nicht dazu genutzt werden, falsche Informationen weiterzuverbreiten, warnt die Organisation.