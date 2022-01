Doch klar ist: Deutschland muss sich sehr anstrengen, um das Ziel zu erreichen. Das hat am Dienstag auch der Minister für Wirtschaft und Klima gesagt. Er heißt Robert Habeck und ist von der Partei der Grünen. "Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren effizienter und schneller werden", forderte er. "Wir müssen dreimal besser sein in allen Bereichen."

Dass die Aufgabe groß ist, weiß auch Robert Habeck. Am Dienstag aber versicherte er aber: "Wir können das schaffen."

Das will er zum Beispiel mit vielen neuen Windrädern erreichen, die Strom erzeugen. Das ist gut für das Klima. Das Problem ist aber: Viele Leute möchten nicht so nah an Windrädern leben. Unter anderem, weil sie Lärm machen. Robert Habeck sagte dazu, dass solche Windkraft-Anlagen aber auch gute Seiten haben. Zum Beispiel kann man Geld damit verdienen.