Die gute Nachricht ist: Insgesamt halten mehr Höfe ihre Tiere nach ökologischen Regeln als früher. 2020 war es jeder zehnte Betrieb, zehn Jahre zuvor nur rund jeder 16. Allerdings sind diese Höfe deutlich kleiner als diejenigen, die ihre Tiere nicht ökologisch halten. Deshalb ist der Anteil an Öko-Tieren immer noch sehr klein.

Schaut man sich die Haltung verschiedener Tiere in Deutschland an, geht es Ziegen am besten. Jede dritte Ziege wächst auf einem Öko-Hof auf.