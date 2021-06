In einem Bericht vom Mittwoch steht zum Beispiel, dass mehr Busse und Lastwagen mit sogenannten Abbiege-Assistenten ausgerüstet werden sollen. Solche Systeme helfen den Fahrern vor dem Abbiegen zu erkennen, ob jemand im Weg ist. Außerdem soll es für Radfahrer zum Beispiel neue Schnellwege zwischen verschiedenen Städten geben. So kommen sie sicherer und schneller ans Ziel, als wenn sie auf Nebenstraßen ausweichen müssen. All das soll dabei helfen, dass weniger Menschen im Verkehr sterben.